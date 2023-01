Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Vasiu și partenerul ei se pregatesc de nunta? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor, asta dupa ce cei doi au oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars. Catalin Stoica a marturisit ca anul viitor vor fi mari surprize in viața lor, ceea ce ne duce cu gandul ca vor sa faca marele…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Chișiu a marturisit ca nu mai este intr-o relație. Astfel, vloggerița și iubitul ei s-au desparțit, iar decizia a fost una de comun acord. De altfel, vloggerița a vorbit și de relația pe care o are cu tatal fetițelor ei, Nick Chișu. Iata care este motivul…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ani Crețu a marturisit care este adevaratul motiv pentru care a ales sa faca nunta in mare secret. Actrița a avut parte de un eveniment foarte restrans, astfel ca au participat doar 16 persoane. Iata ce a marturisit vedeta!

- Anda Calin și Liviu Varciu formeaza un cuplu de mai mulți ani și au doi copii impreuna. Cei doi nu au facut pasul cel mare, iar iubita realizatorului Tv a dezvaluit care este motivul. „Pai nu…De fapt, nu e vorba ca nu vreau…Nu ne punem de acord cu numarul de invitați. Eu vrea u sa fim doar noi și niște…

- Annes, in varsta de 45 de ani, și partenerul ei, sunt impreuna de 25 de ani, insa pana acum, artista nu a facut pasul cel mare, anuland nunta de mai multe ori. Dupa ce in pandemie a declarat ca va incepe pregatirile pentru marele eveniment, acum, interpreta face un nou anunț. „Da, nu știu ce sa va mai…

- Cuza a oferit detalii in exclusivitate la Antena Stars despre o posibila relație, iar concurentul de la Te cunosc de undeva a marturisit ca nu-și dorește sa formeze un cuplu deoarece nu are timpul necesar pentru a se implica. Iata ce a dezvaluit artistul!

- Carmen de la Salciua a dezvaluit, pentru Antena Stars, care a fost adevaratul motiv pentru care a decis sa se casatoreasca in mare secret. Totul are legatura cu pelerinajul de pe Muntele Athos și asta pentru ca de acolo artista a venit complet schimbata. Mai mult, Carmen de la Salciua a spus și de ce…

- Roxana Dobrițoiu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Adi, și are planuri serioase in acest sens. Cantareața a oferit detalii despre nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Tanara a dezvaluit cum iși dorește sa fie marele eveniment.