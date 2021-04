Stiri pe aceeasi tema

- Un copil cu autism a fost scos impreuna cu mama lui dintr-un magazin din Satu Mare. Motivul ? Copilul era neliniștit, iar cand mama a fost intrebata de catre vanzatoare ca ce are copilul, aceasta i-a raspuns ca are autism. Drept raspuns, femeia le-a aratat ușa. Toate acestea se intampla la Satu Mare,…

- Denizlispor, clubul din prima liga turca la care Costel Pantilimon este legitimat, a anunțat ca va recurge "la toate caile legale", dupa ce romanul nu s-a prezentat la antrenamentul de marți al echipei. Portarul in varsta de 34 de ani nu și-a motivat absența.

- Ionuț Negoița, 47 de ani, fostul patron al clubului Dinamo a dezvaluit ca a fost la un pas sa il transfere pe mijlocașul dejean Ciprian Deac. In cadrul emisiunii ”Prietenii lui Ovidiu”, Ionuț Negoița a declarat ca ”noi eram in negocieri cu Deac pentru 12.000-14.000 de euro cand CFR era in insolvența.…

- Doi tineri casatoriți in urma cu 6 ani și care au devenit parinți in urma cu opt luni nu iși mai gasesc liniștea. Aceștia sunt alungați din propria casa de catre parinții barbatului, insa care e motivul pentru care se intampla acest lucru.

- Situație inedita la Australian Open. La ora locala 23:30, spectatorii au fost dați afara de pe arena principala a turneului de la Melbourne. Partida dintre Djokovic și Frances Tiafoe a fost oprita, jucatorii au fost invitați sa mearga la cabine, iar fanii au fost rugați sa paraseasca arena. Motivul?…

- Romania este singurul stat in care HoReCa vrea sa dea in judecata Guvernul. Decizia celor din domeniu este una intemeiata, ținand cont de faptul ca guvernanții au inchis industria și nu au venit cu masuri compensatorii. Reprezentanții industriei HoReCa vor sa dea guvernul in judecata și sa ceara despagubiri…

- A crezut ca și-a intalnit marea dragoste, dar și-a ales cu o mare gaura in portofel. Tanara l-ar fi lasat cu ochii in soare la scurt timp dupa ce i-a renovat apartamentul in care locuia și i-a luat și mașina sa, inscrisa pe numele ei!

- Bruce Willis a fost rugat sa iasa dintr-o farmacie din Los Angeles. Motivul? Actorul nu a vrut sa poarte masca de protecție. Culmea, ca avea o bandana prinsa de gat și cu treaba asta rezolva ușor situația, fara sa mai fie nevoit sa ajunga in presa din toata lumea. Aparent, Willis n-a mai cumparat nimic....…