Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile impotriva covid-19 nu ar trebui administrate tuturor copiilor, ci doar anumitor categorii, a anuntat miercuri Academia franceza de Medicina, potrivit AFP. „Academia Nationala de Medicina recomanda largirea imunizarii impotriva covid-19 cu vaccinul (Pfizer-BioNTech) a copiilor cu risc de…

- Catalin Botezatu are 54 de ani și este unul dintre cei mai apreciați designeri vestimentari romani. Deși a devenit cunoscut și peste hotare, datorita creațiilor sale, acesta nu s-a gandit niciodata sa se mute din Romania.In cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Catalin Botezatu a marturisit care…

- E doliu in presa din Romania. S-a stins din viața jurnalistul Doru Dinu Glavan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (7 iunie 1946 – 31 octombrie 2021). Doru Dinu Glavan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, cunoscuta personalitate a presei romanești,…

- Bianca Brad este una dintre femeile care au invins cancerul. Considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania, vedeta a fost diagnosticata cu cancer la san, in urma cum șase ani. Actrița a luptat singura cu maladia. A evitat sa faca publica drama sa, pentru a-și proteja mama. „In... The post…

- „Vrem sa cream o alternativa la varsta de pensionare. Pentru cei care au stagiul de cotizare mai mare decat stagiul deplin, sa nu exista varsta de pensionare, in generall”, a declarat Dan Perciun, presedintele Comisiei parlamentare pentru protectie sociala, sanatate si familie. „Sa mergem pe ideea…

- Cosmin Cernat, gazda emisiunii „Invitatul de 12”, difuzata in fiecare duminica, de la ora 12:00, la Radio Impuls, se va afla intr-o postura inedita, chiar in cadrul emisiunii sale, de duminica aceasta. O surpriza uriașa este gata sa intre in casele ascultatorilor, prin intermediul undelor Radio Impuls,…

- Unul dintre segmentele care a avut mult de suferit in perioada izolarii, cauzata de pandemie este teatrul, dupa cum bine se știe. Actorii s-au confruntat cu ceva care le-a afectat profund profesia. De-a lungul timpului au aparut multe marturii depre cum s-au descurcat și cum s-au acomodat actorii, regizorii…