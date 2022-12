Stiri pe aceeasi tema

- Persoana fara adapost a fost lovita cu pumnii, picioarele si bucati de BCA de catre un individ care il exploatase in trecut prin cersetorie. Agresorul si-a urmarit victima pana in curtea Politiei.

- O veste socheaza showbiz-ul romanesc! Un fost concurent de la Chefi la cutite a murit! A fost gasit fara suflare in propria lui locuinta. A fost un medic stomatolog renumit, recunoscut de multe vedete de la noi din tara. Dentistul Iulian Juncanaru a murit! Fostul concurent de la Chefi la cutite, sezonul…

- Ziua de sambata a fost una neagra pentru doi șoferi in județul Prahova! Aceștia și-au pierdut viața intr-un accident teribil produs la intrarea in orașul Ploiești. Nenorocirea a avut loc dupa impactul dintre doua autoturisme. Unul dintre șoferi avea 37 de ani, iar celalalt 48 de ani. In urma coliziunii,…

- Mihai Alexandru Stoian nu a avut niciodata parte de copilarie. Tot ce a cunoscut baiatul a fost foamea, bataile și batjocura. Drama a inceput in urma cu aproape 10 ani. Atunci, abia implinise 9 ani, iar mama lui l-a lasat in grija unei matuși. Femeia avea o stana și urma sa ii ofere copilului de munca.Baiatul…

- Un adolescent de 19 ani și-a pus capat zilelor, duminica de dimineața, impușcandu-se cu o arma de vanatoare. Nenorocirea a avut loc in localitatea Lupac, din județul Caraș-Severin. La locuința tanarului ar fi fost gasit un bilet de adio in limba croata. „In aceasta dimineața, la ora 06:46, am fost sesizați…

- Actorul din serialul Friends, internat pentru a scapa de dependența de droguri Matthew Perry este celebru pentru rolul simpaticului Chandler din serialul Friends. Are in prezent 53 de ani, iar o lunga perioada din viața sa s-a luptat cu dependența de droguri și alcool. Totul in spatele ușilor inchise,…

- O femeie a fost retinuta de politistii argeseni sub acuzatia ca si-a abuzat, in mod repetat, fiul. Dupa ce initial si-a abandonat copilul pe care l-a nascut la 15 ani, lasandu-l in grija autoritatilor, cativa ani mai tarziu a decis sa il ia acasa, dupa ce s-a casatorit si a mai avut un copil. Viata…

- Cezara Dafinescu a ramas vaduva in anul 2003, iar de atunci nu și-a mai refacut viața. Actrița a spus motivul pentru care nu a dorit alaturi de ea niciun alt barbat.Cezara Dafinescu, in varsta de 74 de ani, a avut doua casnicii. Primul soț a fost George Motoi, cu care a fost casatorita pana in anul…