- Hamude Dawoud a luat decizia de a pleca din Romania pentru o perioada. In exclusivitate pentru Antena Stars, celebrul artist a marturisit ca și-a facut bagajele și a plecat in Italia. Iata care este motivul pentru care a luat aceasta decizie!

- Iulia Vantur a dezvaluit motivul pentru care nu s-a maritat și nu a facut copii pana acum. Vedeta a fost crescuta dupa normele societații, insa a ales sa nu urmeze aceasta cale și sa o aleaga pe cea potrivita pentru sufeltul ei.

- Este vestea care a șocat lumea showbizului. Daniel Onoriu divorțeaza de soția lui, Isabela. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp chiar de catre pilotul de curse. Dupa o poveste de dragoste de 6 ani, cei doi au ajuns sa se separe. Motivul neașteptat care l-a facut sa ia aceasta decizie.

- Oana Radu nu vrea sa auda anul acesta de plaja și bai de soare. „Am decis sa merg in ianuarie sau februarie cu iubitul, in Dubai. Pana atunci avem de munca!”, spune vedeta care s-a transformat aproape peste noapte EXCLUSIV Motivul pentru care Oana Radu nu va face plaja anul acesta Oana Radu, vedeta…

- Sa fii mama nu este deloc ușor! Anca Serea are o familie numeroasa, iar vedeta a adus pe lume șase copii. Soția lui Adi Sina are doi copii pe nume Sara și David din casnicia anterioara, iar cu artistul ii are pe ceilalți patru. Vedeta susține ca a trecut printr-o perioada destul de dificila, insa a…

- Majda, una dintre prezentatoarele emisiunii “Vorbește lumea” de la Pro TV, are astazi o silueta de invidiat, spre deosebire de perioada in care s-a lansat in showbiz, cand cantarea cu aproximativ 30 de kg in plus. Vedeta se straduiește sa aiba o greutate constanta, intrucat in urma cu doi ani și-a facut…

- Anda Adam a contestat o hotarare a Judecatoriei Cornetu, care a dispus evacuarea sa dintr-o casa pe care ar fi ocupat-o abuziv. Vedeta nu a avut caștig de cauza la Tribunalul Ilfov, care a respins cererea ca nefondata.

- Iulia Vantur a ajuns sa petreaca din ce in ce mai mult timp in Romania, ea lucrand in prezent cu fosta sa colega de la Pro TV, Maria Apostol. Motivul nu este doar unul profesional, ci și unul personal, legat de faptul ca vedeta și actorul indian s-au desparțit. Cu toate acestea, fosta prezentatoare…