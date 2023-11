Motivul pentru care mersul cu spatele devine tot mai popular

Stiri pe aceeasi tema

- Mersul cu spatele a fost subiectul unor cercetari ample, iar noile descoperiri aduc in prim-plan beneficiile semnificative pe care aceasta practica le poate aduce organismului și creierului. Descopera cum mersul in direcția opusa poate contribui la imbunatațirea sanatații fizice și mentale, oferind…

- Elon Musk și-a șters contul de Instagram și nu a mai postat „de ceva vreme” pentru ca devenise prea vanitos, scrie pagesix.com.„A fost o perioada in care postam pe Instagram, dar m-am trezit ca imi faceam selfie-uri și m-am intrebat: „Ce naiba e in neregula cu mine?””, a dezvaluit mogulul din domeniul…

- In timp ce pentru alte orașe, biciletele reprezinta o varianta sustenabila de transport, in altele acestea sunt interizse. Un oraș aflat in nordul Franței a luat decizia de interzice aceste vehicule pe doua roți. Afla, din randurile de mai jos, ce le-a determinat sa ia aceasta decizie. Orașul in care…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor informeaza ca, un operatorul din domeniul alimentar din Dondușeni a inițiat procedura de retragere de la clienți a oualor pentru consumul uman.

- Conform ultimului set de masuri fiscale, angajații romani ar putea sa primeasca bani in loc de tichete de masa sau carduri pentru alimente.Proiectul care urmeaza sa fie definitivat saptamana aceasta spune ca, de la data de 1 ianuarie, sumele aferente tichetelor de masa vor fi adaugate salariilor…

- Comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, o va inlocui temporar pe Margrethe Vestager la concurenta in cadrul executivului european, responsabila daneza luandu-si concediu fara plata pentru a candida la presedintia Bancii Europene de Investitii (BEI), noteaza AFP, citat de Agerpres.In…

- In ultimul timp, alimentele de origine animala sunt considerate nocive. Astfel ca laptele, branza, ouale, carnea, pana nu demult hrana esențiala pentru sanatatea oamenilor, acum sunt puse la zid.

- Inflația produselor alimentare afecteaza serios inclusiv brandurile importante din Horeca. Burger King si McDonald’s au decis sa scoata tomatele din burgerii pe care-i vand in India, unde pretul fructului a crescut cu 450% din cauza recoltelor proaste, relateaza AFP si Reuters.”Chiar si tomatele…