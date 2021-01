Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (49 de ani) a plecat de la Gaziantep, insa antrenorul roman nu va sta prea mult pe bara. Are o oferta importanta din Arabia Saudita, de la Al Shabab. Negocierile dintre Marius Șumudica și Mehmet Buyukeksi, președintele lui Gaziantep, au provocat un adevarat scandal in Turcia. Fiecare…

- Marius Șumudica (49 de ani) a reacționat dupa ce s-a desparțit de Gaziantep, echipa pe care a dus-o pe locul 4 in Turcia. Negocierile dintre Marius Șumudica și Mehmet Buyukeksi, președintele lui Gaziantep, au provocat un adevarat scandal in Turcia. Fiecare a venit cu propria varianta, acuzandu-se public…

- Clubul Gaziantep a anuntat, duminica, despartirea de antrenorul Marius Sumudica, informeaza site-ul oficial al gruparii turce, citat de News.ro."Ne-am despartit de comun acord de tehnicianul Marius Sumudica, care a fost antrenor la Gaziantep FK de aproximativ un sezon si jumatate. Le…

- Se pare ca zvonurile aparute in mass-media in ultima vreme, legate de plecarea lui Marius Șumudica de la Gaziantep, s-au adeverit. Clubul din Turcia a anunțat oficial desparțirea de Marius Șumudica, duminica, prin intermediul unui comunicat de presa. Gaziantep anunța ca antrenorul roman nu va mai conduce…

- Marius Șumudica (49 de ani) ofera informații noi despre conflictul fara perdea pe care il are cu Mehmet Buyukeksi, președintele lui Gaziantep. Dupa meciul pierdut cu Sivasspor, scor 1-2, Marius Șumudica l-a atacat pe președintele luI Gaziantep, nemulțumit de oferta pe care i-a facut-o și de declarațiile…

- Fotbalistul roman Alexandru Maxim a marcat golul echipei Gaziantep, antrenata de Marius Sumudica, invinsa cu scorul de 2-1 de Sivasspor, sambata, in deplasare, in etapa a 18-a a campionatului Turciei. Gaziantep a incheiat astfel o serie de 15 jocuri consecutive fara infrangere - 8 victorii si 7 egaluri.…

- Marius Șumudica așteapta intariri la Gaziantep in mercato, pentru a-și atinge obiectivul indrazneț: „Numai așa vom putea rezista sus”. Brazilianul Pato, 31 de ani, e prima ținta. Marius Șumudica e omul momentului in Turcia, dupa ce a dus-o pe Gaziantep in fruntea Super Lig, iar turcii il lauda. „Antrenorul…

- Mehmet Buyukeksi, președintele clubului Gaziantep, a sarit in apararea lui Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul echipei. Sub comanda lui Șumudica, Gaziantep ocupa locul 7 in campionatul din Turcia dupa 10 etape. Problemele antrenorului roman sunt mai degraba disciplinare, acesta intrand de multe…