- In ultima zi a Saptamanii Patimilor, crestinii ortodocsi praznuiesc ingroparea trupeasca a lui Iisus Hristos, se roaga, isi amintesc de patimile suferite de Mantuitor pentru mantuirea omenirii si se pregatesc pentru slujba de Inviere. Seara, lumea porneste spre biserica, la slujba de Inviere. La miezul…

- Concerte de pricesne, folclor, filme cu teme biblice sau emisiuni ce scot in evidenta bogatia preparatelor gastronomice si a traditiilor romanesti de Pasti, precum si programe umoristice si de divertisment fac parte din oferta TVR 1 a acestor zile. La TVR 2, vor fi documentare tematice, filme artistice,…

- Fostul preot ajuns vedeta pe internet, Daniel Balas are o comunitate uriasa de urmaritori pe retelele sociale, motiv pentru care este și foarte activ in mediul online. Lejeritatea in exprimare pe subiectul bisericii și al credincioșilor, pentru care a ajuns sa fie cunoscut, nu sunt, insa, apreciate…

- Preasfințitul Parinte Ignatie, Episcopul Hușilor, se poziționeaza in tabara celor care susțin ideea lui Adrian Papahagi de a sarbatori Paștile dupa calendarul gregorian, impreuna cu lumea occidentala. Intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a episcopiei se arata ca adevarata Lumina sfanta vine…

- Creștinii ortodocsi și greco-catolici au sarbatorit și ei ieri Duminica Floriilor, care marcheaza inceputul ultimei saptamani a Postului Paștilor, numite Saptamana Patimilor, informeaza Rador.In biserici se vor oficia in fiecare seara Deniile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bisericile catolice și protestante din Romania au fost pline aseara la slujba de Inviere. Un milion și jumatate de romani au spus „Hristos a Inviat”! Noapte sfanta pentru creștinii catolici și protestanți. Hristos a inviat pentru aproape un milion și jumatate de romani. Credincioșii au umplut aseara…

- Peste un miliard de creștini catolici și protestanți din toata lumea au sarbatorit azi noapte miracolul Invierii. La Vatican, Papa Francisc a oficiat slujba de Inviere in Bazilica Sfantul Petru și a facut un nou apel la pace. Slujbe de Inviere au avut loc și in bisericile catolice și protestante din…

- In acest an, Slujba de Inviere de la Catedrala Romano-Catolica din Iași incepe la ora 22. Slujba de Binecuvantare a Focului se va oficia pe esplanada din fața Catedralei și, ulterior, in interiorul acesteia, va fi Sfințita apa de botez. Intreaga ceremonie va fi oficiata de Prea Sfințitul Iosif Pauleț,…