Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Kylian Mbappe, transferat in aceasta vara la Real Madrid, nu va participa la turneul din Statele Unite. El urmeaza sa inceapa antrenamentele la noul sau club pe 6 august, potrivit news.ro

- Elvetianul Sandro Schaerer a fost delegat sa arbitreze Supercupa Europei la fotbal, meci care le va opune pe detinatoarea trofeului Ligii Campionilor, Real Madrid, si pe Atalanta Bergamo, castigatoarea Europa League, in data de 14 august (22:00), pe Stadionul National din Varsovia, transmite EFE.

- Starul francez Kylian Mbappe, prezentat marti de Real Madrid in cadrul unei ceremonii fastuoase, s-a declarat dispus sa-si scurteze vacanta, dupa participarea la EURO 2024, pentru a fi alaturi de noii sa coechipieri in turneul pe care campioana Spaniei il va efectua in Statele Unite, in aceasta vara,…

- Kylian Mbappe (25 de ani) este, oficial, jucatorul lui Real Madrid, fiind prezentat astazi in fața unui „Santiago Bernabeu” plin, sub ochii a 80.000 de oameni. Cei mai importanți fotbaliști ai trupei blanco, precum și antrenorul Carlo Ancelotti i-au urat bun-venit francezului. Dupa ani buni de tratative,…

- Kylian Mbappe (25 de ani), starul naționalei Franței, a surprins in momentul in care a cerut schimbare in minutul 106 al meciului cu Portugalia, din sferturile Campionatului European. Noul jucator al lui Real Madrid a explicat motivul pentru care nu a mai putut continua partida. Mbappe nu a mai ramas…

- Suporterii campioanei Europei trebuie sa mai aștepte pana sa-și comande tricoul cu Kylian Mbappe (25 de ani) și numarul 9 pe spate. De vina este interdicția data de drepturile de imagine ale atacantului care raman la PSG pana pe 1 iulie! Totuși, cei care doresc imediat sa-și serigrafieze numele noului…

- A inceput a treia „era galactica” la Real Madrid. Dupa transferul lui Kylian Mbappe, campioana Europei va avea un atac stelar in sezonul viitor, iar Carlo Ancelotti va avea niște alegeri de facut. Practic, antrenorul italian poate jongla de acum cu doua sisteme, in funcție de adversarul intalnit. Kylian…

- Suporterii lui Real Madrid s-au bucurat sambata de caștigarea celui de-al 15-lea trofeu in Liga Campionilor, iar duminica au primit o veste și mai buna: unul dintre cei mai buni jucatori din lume a semnat cu “Los Blancos” și urmeaza sa fie anunțat oficial saptamana viitoare. Conform jurnalistului Fabrizio…