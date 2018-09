Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a poarta mereu haine in culori aprinse. Fie ca este vorba despre mov, galben, verde sau roz, toate costumele imbracate de aceasta la evenimente publice sunt extram de colorate.

- Regina Elisabeta a II-a poarta mereu haine in culori aprinse. Fie ca este vorba despre mov, galben, verde sau roz, toate costumele imbracate de aceasta la evenimente publice sunt extram de colorate. Oare ii plac aceste nuanțe puternice sau e, mai degraba, un truc? Sophie, contesa de Wessex, a dezvaluit…

- Intocmai ca Meghan Markle și Kate Middleton, Regina Marii Britanii iși alege cu mare grija ținutele și acorda o atenție marita fiecarei ieșiri in spațiul public. Cum este și normal, de altfel. Insa un lucru iese in evidența atunci cand analizam mai bine aceasta situație – Majestatea Sa nu alege nicicand…

- Cum reuseste Kate Middleton sa aiba pantofii stiletto ca fixati pe picior Cand spui Kate Middleton te gandesti automat la perfectiune in ceea ce priveste aparitii vestimentare publice. Este mereu atent studiata si stie sa evite orice gafa de protocol ori accident stilistic. Spre exemplu, pantofii stiletto…

- Celebra familie regala este in atenția publicului la fel de mult care starurile de la Hollywood. Chiar daca se cunosc multe detalii despre viața lor, oamenii mai au inca multe intrebari fara raspuns. Iata 5 curiozitați despre Familia Regala Britanica. Fiecare pas pe care il fac membrii Familiei Regale…

- De-a lungul timpului, a fost vazuta in diferite ipostaze, de la femeia eleganta si rafinata, pana la sportiva care a demonstrat ca poate alerga nu doar in echipament sportiv, ci si in pantofi cu platforma....

- Meghan Markle este pasionata de deliciile culinare și s-a declarat in repetate randuri fan al diferitelor feluri de mancaruri, insa de cand este soția Prințului Harry și Ducesa de Sussex, papilele sale gustative sunt puse la „dieta”. Meghan Markle este nevoita sa respecte niște reguli de eticheta impuse…