- Luna mai a acetui an va fi una cu totul speciala pentru Regatul Unit al Marii Britanii. Astfel, Regele Charles al III-lea urmeaza sa fie incoronat la data de 6 mai. Fiul regretatei Regina Elisabeta a II-a va fi invoronat cu un ulei cu totul special, fiind creat in secret, timp de opt luni. In urma cu…

- Continua pregatirile in Regat pentru incoronarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, care va avea loc la inceputul lunii mai. A fost inițiata o adevarata campanie de recrutare.In iunie 1953, la incoronarea reginei Elisabeta a II-a, au batut toate clopotele din Regatul Unit. Pentru incoronarea…

- Ceremonia de incoronare a fiului regretatei regine Elisabeta a II-a va avea loc pe 6 mai 2023. Organizatorii evenimentului istoric intampina, insa, cateva probleme. S-a aflat care este motivul entru care marile staruri din Marea Britanie au refuzat sa cante la incoronarea Regelui Charles. Ce anunța…

- Regele Charles al III-lea va fi incoronat curand, insa acest eveniment va fi diferit fața de celelalte de pana acum. Camilla nu va purta coroana controversata, iar pentru prima data in istorie se va recurge la ”reciclarea” uneia pentru celebrarea unui astfel de eveniment.

- Cu toate ca este un moment istoric pentru Marea Britanie și poporul englez, se pare ca unii artiști nu au fost impresionați de invitația facuta de Palatul Buckingham. Presa din Regatul Unit a dezvaluit care sunt vedetele uriașe care au refuzat sa cante la incornarea Regelui Charles al III-lea. Cine…

- Palatul Buckingham a dezvaluit programul celor trei zile de festivitati pentru incoronarea regelui Charles al III-lea, fara sa precizeze daca printul Harry si sotia sa, Meghan, retrasi in California, vor fi prezenti, scrie The Sun . Incoronarea regelui Charles al III-lea , 74 de ani, va avea pe 6 mai,…

- Premierul Rishi Sunak ar putea fi implicat in dezbaterea din ce in ce mai intensa privind o eventuala invitatie a printul Harry ceremonia de incoronare a Regelui Charles III, dupa ce persoane din interiorul Palatului au sustinut ca decizia ar trebui „luata din mainile monarhului”, relateaza dailymail.co.uk,…

- Ceremonia de incoronare a Regelui Charles al III-lea ar putea fi compromisa, spun jurnaliștii straini. Potrivit acestora, Biserica Anglicana ar putea avea anumite incoveniente in proclamarea unui barbat divorțat, care a recunoscut ca a fost vinovat de adulter ca suveran al statului. Motivul pentru care…