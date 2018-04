Motivul pentru care Japonia se numește „Țara soarelui răsare” In Romania, Japonia este cunoscuta sub denumirea de „Țara Soarelui Rasare”. Unul dintre motivele pentru care Japonia se numește astfel ar putea fi faptul ca, in raportul cu meridianul zero, Japonia se afla in partea cea mai estica a Globului Pamantesc, adica in locul de unde rasare soarele. Deși mulți cred ca Japonia este țara in care soarele iși revarsa primele raze ale dimineții, inaintea altor țari, lucrurile nu stau deloc așa. Noua Zeelanda este statul unde se vad pentru prima data razele soarelui in fiecare dimineața. Se pare ca denumirea de Țara a Soarelui… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

