Motivul pentru care Jada Pinkett nu a vrut să se căsătorească cu Will Smith. „Nu mi-am dorit niciodată...”

- Dupa ce numele celor doi actori a fost pe buzele tuturor dupa evenimentul petrecut in cadrul Galei Oscar, intre cei doi soti au aparut divergente. Will Smith a publicat o postare pe Instagram in care si-a avertizat sotia.

- La doar cateva ore de la momentul in care Will Smith l-a palmuit pe Chris Rock la premiile Oscar pentru o gluma despre soția sa, un clip controversat a reaparut online.In 1991, in cadrul unei emisiuni, Will Smith incepe sa-l ironizeze pe basistul unei trupe din cauza lipsei de par. Barbatul sufera de…

- Will Smith se afla pe prima pagina a tabloidelor, dupa ieșirea sa de la Oscar 2022. Actorul l-a palmuit pe Chris Rock, dupa ce comediantul a facut o gluma despre Jada Pinkett, referitoare la faptul ca aceasta este tunsa zero. Insa de ce a recurs Will Smith la acest gest extrem? Boala rara de care […]…

- De departe momentul care a marcat gala Oscar 2022 a fost acela in care Will Smith i-a dat o palma lui Chris Rock dupa ce acesta din urma a facut o gluma despre Jada Pinkett, soția actorului. „Nu mai pronunta numele sotiei mele cu gura ta nenorocita”, i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, dupa ce a…

- Un incident bizar a avut loc la gala premiilor Oscar 2022. Will Smith l-a palmuit pe Chris Rock pe scena Oscar, dupa ce acesta din urma a facut o gluma despre Jada Pinkett, referitoare la faptul ca aceasta este tunsa la zero. Situația a escaladat brusc, deși inițial ambii actori pareau sa rada de glumele…

- Nu multe persoane trec peste infidelitațile partenerului sau de viața, insa Will Smith a fost dispus sa-i mai dea inca o șansa soției sale, Jada Pinkett, dupa 23 de ani de relație. Cei doi au impreuna și doi copii.

- "Nu pronunta numele sotiei mele cu gura ta nenorocita", i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, dupa ce a urcat pe scena si l-a palmuit pe actorul care prezenta Oscarul pentru "cel mai bun documentar". Mai tarziu, atunci cand a primit statueta pentru "cel mai bun actor in rol principal", el a cerut scuze…

- Dani Oțil, care prezinta de ani de zile matinalul „Neatza cu Razvan și Dani”, a lipsit astazi de pe post, de la Antena 1. Prezentatorul nu e in vreo vacanța cu soția Gabriela Prisacariu și cu fiul lor, ci și-a urmat marea pasiune. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 este plecat in Laponia acolo…