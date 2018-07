Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda ar sustine 'categoric' Marea Britanie daca aceasta ar cere o extindere a calendarului privind articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeana pentru iesirea din blocul comunitar, a afirmat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, informeaza Reuters. ''Daca…

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…

- Prim-ministrul Scotiei, Nicola Sturgeon, si-a numit unul dintre principalii aliati intr-o pozitie de campanie electorala, deoarece crede ca Marea Britanie va organiza alegeri anticipate inainte sa paraseasca Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a promulgat legea privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, care abroga Tratatul de aderare a tarii la Comunitatile Europene din anul 1972, anuntat John Bercow, presedintele Camerei Comunelor, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Londra incearca sa inlature blocajul in negocierile pe tema Brexit-ului prin formularea unei propuneri care ar oferi Irlandei de Nord un statut de zona-tampon intre Marea Britanie si Uniunea Europeana astfel incat sa poata face comert cu ambele, a anuntat vineri un oficial guvernamental, citat de…

- Nord-irlandezii ar vota in proportie covarsitoare in favoarea ramanerii in Uniunea Europeana daca s-ar organiza un referendum asupra acordului final privind Brexit-ul, potrivit unui sondaj de opinie citat luni de cotidianul britanic The Guardian. La referendumul din 2016, in Irlanda de…

- Marea Britanie nu va cere prelungirea perioadei de doi ani de tranzitie dupa iesirea din Uniunea Europeana, in documentul pe care urmeaza sa-l faca public cu privire la viitoarea sa relatie cu blocul comunitar, a afirmat miercuri seful de cabinet al premierului britanic, David Lidington, relateaza miercuri…

- Summitul UE din iunie este termenul-limita pentru depasirea impasului legat de Irlanda de Nord in negocierile pentru Brexit, a avertizat duminica la Dublin ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, citat de Reuters. În aprilie, ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, susţinuse…