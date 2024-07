Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar artist roman, care obisnuieste sa le faca surprize mirilor, prezentandu-se impreuna cu echipa sa pe neasteptate, pentru a le canta la nunta, a postat pe TikTok un videoclip pe care spera sa-l vada o fata care se pare ca i-a cucerit inima.

- O inregistrare video cu candidatul AUR la funcția de primar in Turda, Adrian Nap, a starnit rasetele turdenilor, care au descoperit ca acesta este prezentat cu un ambalaj frumos, cand de fapt el nu știe lega, corect și gramatical, doua-trei cuvinte in limba romana. Inregistrarea video a fost extrasa…

- Șase din zece tineri cu varsta cuprinsa intre 18 și 29 de ani și-au declarat intenția de a participa la alegerile din 9 iunie in cadrul unui sondaj INSCOP realizat la comanda Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate, transmite fundația intr-un comunicat de presa. Sondajul a fost realizat telefonic…

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 23 aprilie 2024, mai exact episodul 16 al sezonului 13 de la Chefi la cuțite a adus multe emoții pentru jurați și concurenți! Irina Fodor a anunțat ce concurent a parasit competiția de la Antena 1. A plecat un om din echipa lui Orlando Zaharia.

- Retragerea Meta din zona politica a dus la picajul implicarii utilizatorilor pentru postarile presei si ale partidelor aflate in campanie. Asta in timp ce compania castiga mai multi bani din reclame electorale, potrivit News.ro.

- Valerie Lungu și mama ei nu iși mai vorbesc de ceva timp. Inclusiv influencerița povestea in mediul online ca nu mai ține legatura cu femeia care i-a dat viața pentru ca Victoria Lungu ar fi intervenit de prea multe ori in viața ei personala. Victoria Lungu recunoaște ca lucrurile au stat așa, dar spune…

- Irina Fodor a facut anunțul ce a starnit panica printre jurați in ediția 10 din sezonul 13 Chefi la cuțite. Chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Orlando Zaharia au primit o provocare uriașa din partea prezentatoarei TV.

- Sara a murit in urma cu doua zile, in Brașov, in condiții suspecte. Nu se știe daca tanara a cazut de la etajul 8 al blocului din intamplare, sau a recurs la un gest necugetat. Cert este ca ultimele postari ale ei, de pe rețelele de socializare, dau de banuit ca ar fi trecut printr-o perioada grea.