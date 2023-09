Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Cirlan de la Insula Iubirii a surprins pe toata lumea cu apariția lui și a Claudiei de pe rețelele de socializare. Cei doi au publicat o fotografie pe rețelele de socializare care a indus in eroare pe toata lumea.

- Simona Halep, despre care presa a scris in ultimele zile ca ar avea o relatie cu Joao Monteiro, a anuntat, intr-un mesaj postat pe Instagram Stories, ca fostul sportiv este doar partenerul ei de antrenament. „Am tot citit articolele inventate despre relatia mea cu Joao. Este partenerul meu de antrenament…

- Zhanna Samsonova ar fi murit de „foame” dupa ce a urmat o dieta deficitara in calciu și vitamina D timp de patru ani. Citește și: O noua escrocherie pe rețelele de socializare: „Tocmai a murit” Rusoaica Zhanna Samsonova, de 40 de ani, promova frecvent alimente crude pe rețelele de socializare, unde…

- Mancarea foarte scumpa de care femeia s-a plans pe rețelele de socializare a servit-o in stațiunea Eforie Nord.Pentru aproape 400 de grame de mamaliguța, turista a platit 20 lei, mai mult decat a dat pe ciorba de fasole. Costul este destul de piperat, a spus femeia pe rețelele de socializare, mai ales…

- Rețelele de socializare risca sa fie inchise, daca nu se conformeaza, incepand cu 25 august, legislației europene privind difuzarea imaginilor violente și a discursului instigator la ura, scrie playtech.ro .

- Valerie Lungu s-a afișat cu lacrimi in ochi pe rețelele de socializare personale, iar ea le-a aratat fanilor ei ca nu se simte prea bine in aceste momente. Influencerița și iubitul ei s-au certat. Iata ce s-a intamplat intre cei doi indragostiți, dar și ce a postat ea pe Instagram!

- Larisa Udila a aparut cu lacrimi in ochi pe rețelele personale de socializare. Influencerița a facut o postare cu care și-a ingrijorat fanii și a menționat faptul ca a plans timp de doua ore. Iata ce a pațit bruneta in momentul in care se intorcea din vacanța catre Romania, dar și de ce nu a mai venit…