- Gina Pistol a absolvit recent un curs de make-up, iar prezentatoarea susține ca o decizie foarte buna pe care a luat-o. Ea a marturisit la Antena Stars ca de fiecare data cand apare la TV se machiaza singura și prefera sa știe ca o face bine.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Chișiu s-a afișat pentru prima oara in mod public alaturi de noul iubit. Vloggerița a plecat in vacanța la mare alaturi de barbatul care a reușit sa-i cucereasca inima. Ce a marturisit.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Anamaria Ferentz a dezvaluit care este motivul pentru care iubitul ei nu a insoțit-o in vacanța cu familia. Vedeta a fost plecata intr-o vacanța, insa iubitul american nu a putut sa fie alaturi de ea.

- Lora a anulat nunta pentru a doua oara și a dezvaluit și motivul. Se pare ca anul acesta a fost la fel de complicat pentru ea, la fel ca cei doi ani in care a fost pandemie. Vedeta a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre motivele anularii nunții, dar și despre ce ar ierta și ce nu, intr-o…

- In exclusvitate pentru Antena Stars, Anca Serea a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Cum se simte vedeta, mai ales pentru ca fanii sunt ingrijorați din cauza ca s-a confruntat cu o tensiune mica. Ce a dezvaluit soția lui Adi Sina.

- Telespectatorii au observat ca Andrei Ștefanescu a lipsit din emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars alaturi de Natalia Mateuț. Prezentatorul a spus ce s-a intamplat. In weekend, Andrei Ștefanescu a prezentat un eveniment la Timișoara alaturi de bunul sau prieten Liviu Varciu. Prezentatorul trebuia…

- Gina Pistol este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV. Vedeta a devenit mama pentru prima data in urma cu mai bine de un an, iar de atunci traiește clipe minunate alaturi de fetița ei. Ei bine, in urma sarcinii, Gina a luat in greutate, iar asta a facut-o sa intre cat mai repede la dieta.…

- Monica Barladeanu a avut o prezența de-a dreptul spectaculoasa recent, la Gala Premiilor Gopo 2022. Vedeta a stat de vorba cu reporterii de la Antena Stars și a marturisit care este, de fapt, motivul pentru care s-a intors in Romania. Monica Barladeanu a locuit timp de 13 ani peste Ocean, insa iata…