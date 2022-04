Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Cimișlia au avut parte de o chemare mai puțin obișnuita. Un baiețel de 4 ani și-a dorit foarte mult de ziua sa o mașina de poliție. Oamenii legii au fost receptivi la solicitarea acestuia și au venit cu felicitari la poarta „viitorului coleg”.

- In aceasta dimineața, incepand cu ora 06.00, polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin pun in executare 8 mandate de percheziție domiciliara emise de judecatorul de drepturi și libertați, intr-un dosar penal, care are ca obiect…

- Joi, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Timiș, au efectuat o percheziție domiciliara, in județul Timiș, la un barbat banuit de savașirea infracțiunilor de fals informatic in forma continuata sub forma participației improprii, fals informatic in forma continuata, acces ilegal la…

- Delia Matache a rabufnit dupa ce i-a fost criticat stilul vestimentar. Daca pana acum nu a bagat in seama comentariile rautacioșilor, acum artista le-a raspuns in mediul online.Cunoscuta pentru aparițiile sale extravagante și ca este pasionata de moda, dat fiind faptul ca investește foarte mulți bani…

- Razboiul din Ucraina naste isterie si in Craiova. In ultima saptamana a fost o psihoza generala, iar oamenii s-au imbulzit sa cumpere carburant si ulei. Imediat cum au aparut zvonurile ca cele doua produse s-ar scumpi brusc si ca nu ar mai exista stocuri suficiente, multi craioveni au vrut sa se asigure…

- Situatie incredibila in satul Floreni, raionul Anenii Noi. Dupa ce in luna mai a anului trecut, localnicii au protestat din cauza scurgerii deșeurilor de la avicola din sat, probele prelevate au aratat ca, de fapt, solul nu a fost poluat.

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE UZ DE FALS, DELAPIDARE, PROXENETISM, TALHARIE ȘI INFRACȚIUNI RUTIERE In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești – Inspectoratul de Poliție Județean Prahova pun in executare 6 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Ploiești…

- Ploaie cu bani pe o șosea din Teleorman. Doi frați s-au trezit in trafic cu o sacoșa cu 10.000 de euro pe parbrizul mașinii Un episod mai puțin obișnuit a avut loc pe o strada din Alexandria. Doi frați care se aflau in mașina s-au trezit din senin cu o sacoșa plina cu bani pe parbriz. Peste 50.000 de…