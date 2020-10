Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a postat o fotografie pe pagina de Facebook in care arata ca Primaria Capitalei a avut bugetul necesar pentru plata subvenției la transport și termoficare insa a deturnat banii pe alte „proiecte”. „DOVADA- PMB a avut bani pentru plata subventiilor dar a deturnat destinatia…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a prezentat public primele cifre care ar demonstra neregulile de la Primaria Capitalei. Demnitarul susține ca in timpul administrației Firea, Primaria a avut bani pentru plata subvențiilor, dar a deturnat destinația fondurilor. Dovezile au fost trimise la DNA.Ministrul…

- ”Vesti bune pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii care platesc impozit specific unor activitati (restaurante, hoteluri, baruri), dupa discutii cu premierul Ludovic Orban am decis sa propun in urmatoarea sedinta de guvern SCUTIREA…

- ”Vesti fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii care platesc impozit specific unor activitati (restaurante, hoteluri, baruri), dupa discutii cu premierul Ludovic Orban am decis sa propun in urmatoarea sedinta de guvern SCUTIREA…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a declarat ca guvernul va mai efectua o rectificare bugetara, iar bugetul pentru anul viitor va fi facut de viitorul guvern numit in urma alegerilor din decembrie. „Ma uit la execuția bugetara și așa cum sunt lucrurile acum va mai fi nevoie de o rectificare bugetara…

- Anunț de ultima ora dupa alegerile locale. Pana la finele anului Guvernul va mai efectua o rectificare bugetara, a declarat Florin Cițu, ministrul de Finanțe al Romaniei.„Ma uit la execuția bugetara și așa cum sunt lucrurile acum va mai fi nevoie de o rectificare bugetara pana la finalul anului”,…

- „Ticalosie marca PSD! La inceputul anului 2019 restantele la plata facturilor pentru Start-up Nation erau de 1.4 miliarde lei. Cu toate acestea, PSD a alocat pentru tot anul 2019 un buget de DOAR 383,6 milioane lei pentru plata facturilor restante in acest program. Bani alocati doar pe hartie. Ticalosie…

- „O veste excelenta pentru toti romanii! Am redus seminificativ planul de imprumuturi pentru luna august. V-am spus ca vin cu o surpriza majora. Nu a fost usor dar am reusit. Mai urmeaza si altele. Avem un buffer la nivel record, in contul nostru de la BNR”, a scris Florin Citu luni pe Facebook. MInistrul…