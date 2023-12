Stiri pe aceeasi tema

- A devenit și istoria un camp de batalie in razboiul dezinformarii pe care il vedem acum atat in social media, cat și in discursul public? Ne-a raspuns Excelența sa Kathleen Ann Kavalec, Ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania.

- Un nivel inalt de suveranitate au doar Statele Unite ale Americii, China și Rusia. In același timp, razboiul din Ucraina este legat de ambițiile Statelor Unite care incearca sa se confrunte cu Rusia, acesta este un razboi pentru ordinea mondiala, iar Rusia lupta acum in Ucraina pentru capacitatea sa…

- Cel puțin 22 de persoane au fost ucise si alte zeci au fost ranite in mai multe atacuri cu arma de foc in statul Maine din nord-estul Statelor Unite. Impușcaturile au avut loc in trei locuri: o pista de bowling, un restaurant si un centru logistic al unui supermarket Walmart, potrivit CNN. Suspectul…

- Romania se afla pe locul 15 in Uniunea Europeana la tranzactiile cu cardul si pe pozitia 14 pentru celelalte instrumente de plata digitale, conform datelor prezentate la un eveniment dedicat Zilei Nationale a Comertului Electronic, de catre Raluca Micu, sefa Directiei Supraveghere Plati din cadrul Bancii…

- Problemele se tin lant pentru cel mai controversat presedinte contemporan al Statelor Unite ale Americii. Un judecator din New York a decis ca Donald Trump si-a construit fraudulos imperiul imobiliar.

- Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Marian ENACHE, a transmis un mesaj au ocazia aniversarii a 234 de ani de existenta ai Curtii Supreme a Statelor Unite ale Americii 24 septembrie. "Curtea Suprema a Statelor Unite ale Americii aniverseaza 234 de ani de la infiintare. La doi ani de la adoptarea…

- Compania Ryanair a transmis joi, 21 septembrie, ca nu crede ca exista posibilitatea ca Uniunea Europeana sa introduca tarife minime sau limite obligatorii pentru zboruri, fiindca ar priva de drepturi persoanele cu venituri mai mici, devenind o decizie imposibila din punct de vedere politic.

- Presedintele iranian Ebrahim Raissi a acuzat marti Statele Unite, in cadrul Adunarii Generale a ONU, ca "pun paie pe foc" in conflictul din Ucraina, tara pe care Rusia, un aliat al Teheranului, a invadat-o in februarie 2022, informeaza AFP, citat de Agerpres.Atatarea "tensiunii si a violentei din…