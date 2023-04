Stiri pe aceeasi tema

- Despre lumanarea din noaptea de Inviere se spune ca are puteri miraculoase. Este bine sa nu stingeți sau aruncați lumanarea pe care o aduceți acasa dupa slujba de Inviere. Iata ce este bine sa faceți cu ea! Lumanarea din Noaptea de Inviere reprezinta simbolul renașterii, al biruintei vietii asupra mortii…

- Lumina Sfanta din Iersusalim a ajuns in Romania! Lumina urmeaza sa fie distribuita tuturor bisericilor din țara, astfel ca fiecare creștin care participa in aceasta seara la slujba de Inviere va avea lumina de la Ierusalim.Sfanta Lumina a fost adusa de la Ierusalim de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei…

- In fiecare an, lumina sfanta de la Ierusalim ajunge la credincioșii din toata lumea. Enoriașii se strang in numar mare in fața bisericii unde canta in cor „Hristos a inviat”, iar apoi, la miezul nopții merg sa ia lumina. Iata ce trebuie sa faci cu lumanarea de Iniviere dupa ce ai ajuns acasa.

- Incident socant la o scoala de elita din Capitala. O profesoara a fost injunghiata de un elev de 16 ani. Baiatul a intrat cu un cutit in sala de clasa si a atacat-o pe profesoara de japoneza pentru ca voia sa le dea un test. Tanarul este cercetat pentru tentativa de omor. Cazul readuce in prim-plan…

- Un credincios sucevean vrea sa știe de la IPS Calinic ”cum e sa va respecte toți, sa faca plecaciuni in fața dumneavoastra și sa va sarute mana?”. ”Cum e sa fiți inalt ierarh și sa va respecte toți, sa faca plecaciuni in fața dumneavoastra și sa va sarute mana? Va simțiți iubit și apreciat? E […] The…

- Un barbat din Columbia traiește un adevarat coșmar de fiecare data cand este legitimat de polițiști. Columbianul este arestat de fiecare data cand politistii ii vad buletinul. Care este motivul incredibil pentru care oamenii legii intra imediat in alerta atunci cand ii vad documentul de identitate.…

- Atunci cand prepara prajituri, gospodinele transforma procesul intr-o adevarata arta. Cu toate acestea, daca nu ții seama de toate detaliile legate de cantitați, temperatura ingredientelor sau a cuptorului, lucrurile pot ieși prost. Motivul pentru care checul iși pierde forma inițiala, dupa un anumit…

- Sebastian Dobrincu s-a accidentat la Survivor Romania 2023 și a avut nevoie de intervenția medicilor. Concurentul din echipa Faimoșilor lupta contra lui Alin Chirila din echipa Razboinicilor. In ediția de luni, 16 ianuarie, Faimoșii și Razboinicii s-au luptat pentru provizii. Sebastian Dobrincu și Alin…