- Miliardarul american Elon Musk le-a cerut luni utilizatorilor pe Twitter sa se pronunte asupra unui plan pentru a pune capat razboiului Rusiei in Ucraina, condamnat imediat de ucraineni, inclusiv de presedintele Volodimir Zelenski.

- Miliardarul american Elon Musk a atras luni furia publica a inalților oficiali ucraineni, dupa ce a postat pe Twitter o serie de propuneri pentru pace intre Kiev și Moscova. Elon Musk a sugerat ca referendumurile recente organizate de Rusia cu privire la anexarea a patru regiuni din Ucraina, (Zaporojie,…

- Miliardarul american din domeniul tehnologiei Elon Musk a atras luni mania publica a inalților oficiali ucraineni, dupa ce directorul general al Tesla a postat pe Twitter ceea ce a afirmat ca este cel mai probabil rezultat al invaziei brutale a Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai…

- Miliardarul sud-african Elon Musk a vrut sa incetineasca procesul de achiziționare a Twitter dupa ce deja ajunsese la un acord cu compania, invocand in mesaje private trimise unui bancher un discurs pe care președintele rus Vladimir Putin urma sa il susțina, relateaza Business Insider și Bloomberg.

- Miliardarul american Elon Musk, care detine SpaceX si Tesla, a declarat ca intentioneaza sa achizitioneze clubul englez de fotbal Manchester United. Musk a postat marti anuntul respectiv pe Twitter. „In plus, cumpar Manchester United, nu-mi multumi”, a scris omul de afaceri, fara a oferi alte detalii.…

- Procesul de cinci zile va avea loc in octombrie. In timpul audierii, avocatul Twitter, Bill Savitt, de la Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a sustinut ca cererea Twitter pentru un proces in septembrie a fost in conformitate cu termenele pentru cazuri similare din trecut. El a adaugat ca un program rapid…

- ”Copiii merita, daca este posibil. Planuiesc sa maresc semnificativ beneficiile pentru ingrijirea copiilor la companiile mele”, a spus Musk intr-un tweet. Miliardarul a spus ca fundatia sa, al carei presedinte este, intentioneaza sa doneze direct familiilor, fara a oferi detalii suplimentare. Musk,…

- Anunțul fondatorului Tesla și SpaceX, Elon Musk, ca nu mai vrea sa cumpere Twitter i-a infuriat pe oficialii rețelei sociale, care au anunțat ca-l vor da in judecata pentru a-l obliga sa incheie tranzacția, relateaza CNN.