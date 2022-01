Elena Chiriac de la Survivor Romania 2022 este deja un nume cunoscut la noi in țara, deși s-a mutat de ceva timp din Romania, locuind impreuna cu mama sa. In urma cu ceva timp, ea a participat la emisiunea Ferma, acolo unde s-a facut și cunoscuta publicului din Romania. Acum, ea face parte din echipa […] The post Motivul pentru care Elena Chiriac de la Survivor 2022 s-a mutat din Romania. Unde sta alaturi de mama ei appeared first on IMPACT .