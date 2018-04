Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa de Cambridge a nascut, luni, la spitalul St Mary din Londra, un baiat, acesta fiind cel de-al treilea copil al ei si al printului William al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.

