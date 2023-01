Stiri pe aceeasi tema

- La finalul lunii decembrie, Andra Voloș și Lele se dadeau de gol ca ar fi mult mai apropiați decat ar fi crezut fanii celor doi. Cei doi ar fi petrecut noaptea impreuna, iar de atunci, au aparut tot mai multe speculații, mai ales ca artistul ar fi casatorit și ar avea un copil.

- Daca in anumite zone ale lumii se dorește popularea a cat mai multor zone metropolitane, in alte parți este cu totul invers. Motivul, daca stam sa judecam, este unul cat se poate de intemeiat, avand in vedere depopularea masiva din zonele adiacente metropolitane. Dar, in anumite cazuri, mutarea locuitorilor…

- Nicoleta Dragne de la Insula Iubirii traiește o perioada foarte frumoasa, asta pentru ca vedeta urmeaza sa devina din nou mamica, tot de baiețel, iar in luna februarie a anului viitor se va intampla minunea. Despre tatal copilului nu se cunosc prea multe detalii, dar in exclusivitate pentru Spynews.ro,…

- De cand a preluat Twitter, Elon Musk a luat decizii care mai de care mai controversate. De aceasta data, miliardarul susprinde din nou! A decis sa suspende definitiv contul de Twitter al unui adolescent care avea aproape jumatate de milion de urmaritori pe platforma online. Motivul pentru care fondatorul…

- Mariana Moculescu a primit acuzații de harțuire și șantaj. Bruneta rupe tacerea și susține ca un individ ii face rau de foarte mulți ani. In exclusivitate pentru Antena Stars, ea a spus ce decizie va lua.

- Dorian Popa (34 de ani) a trait un episod regretabil intr-un local din tara, acolo unde a dorit sa intre cu totul cu al sau catelus, Chelutu. Artitului i s-a interzis accesul cu animalutul de companie. „Hatz Johnule” a avut parte de o situație neplacuta intr-un restaurant din Turda, unde nu i s-a permis…

- Orașul in care primești 30.000 de euro daca alegi sa locuiești acolo. Motivul pentru care oficialii au luat decizia sa faca o oferta tentanta celor care vor sa se mute in orașul pitoresc Presicce din regiunea insorita Puglia și sa iși cumpere acolo o locuința.