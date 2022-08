Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau este casatorita cu Adi Rus, insa nu a vrut sa ia numele de familie al soțului ei dupa casatorie. Interpreta de muzica populara a spus motivul pentru care și-a pastrat numele de fata.Cantareața nu a vrut sa renunțe la numele sau de familie, astfel ca dupa casatorie o cheama tot Lupau. Vladuța…

- Amna a povestit recent pe YouTube ca a ajuns cu fiul sau in Turcia, asta din cauza mai multor probleme de sanatate. Cantareața susține ca micuțul racea foarte des și de fiecare data foarte puternic. Ce diagnostic a primit David de la medicii turci.

- Simina Loica a vorbit la Antena Stars despre relația cu Alex Bobicioiu. Cei doi sunt impreuna de doua luni și jumatate, iar chiar daca recent au fost desparțiți timp de doua zile, aceștia s-au impacat la scurt timp.

- Otilia Bilionera s-a desparțit de iubitul ei arab, Hamude, dupa trei ani de relație. Cei doi s-au casatorit religios intr-o moschee, insa au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul desparțirii, dar și de ce a apelat la psihiatru.

- Cocoș de la Calarași a șocat publicul din Romania azi, cand a marturisit in direct la Antena Stars ca și-a inșelat soția și are un copil cu amanta. Artistul a facut publica situația neștiuta din familia lui. Afla in ce relații se afla acum cu cele doua femei din viața lui!

- Dodo se pregatește de botezul fiului ei, iar cantareața a anunțat la Antena Stars ca va fi un eveniment mare pentru micuțul Patrick. Cantareața are toata susținerea noului iubit, cel care o face fericita dupa ce tatal copilului a decis sa iasa din viața ei. Tot el o și ajuta financiar pentru ca totul…

- Recent, Anamaria Prodan a publicat pe una dintre rețelele de socializare o filmare in care se vedea ca pe lenjeria patului era brodat numele lui Laurențiu Reghcampf. In cadrul interviu, impresara a vorbit despre acest subiect care a starnit multe controverse. Anamaria Prodan doarme pe așternuturi cu…