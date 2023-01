Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Focsa, deputat AUR de Constanta, si-ar fi agresat sotia, in noaptea de miercuri spre joi. Femeia a refuzat sa mearga la spital, dar si sa fie emis un ordin de restrictie impotriva sotului sau, conform unor surse judiciare. Poliția a transmis ca face cercetari in acest caz pentru infracțiunea…

- In seara de luni, 19 decembrie, la ora 23.25, polițiștii Secției 5 Politie Rurala Ocna Sugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre o tanara, cu privire la faptul ca tatal sau este agresiv și o amenința pe ea și mama ei. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelanta ca fiind…

- Șase luni de inchisoare cu suspendare este pedeapsa pe care a primit-o un focșanean, dupa ce a fost gasit vinovat de violența in familie. Victima este chiar fosta sa soție, cu care inculpatul inca imparte același imobil de locuit și care de altfel a și obținut un ordin de protecție. Pe langa pedeapsa,…

- Luni, la ora 18.50, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați de catre o femeie de 40 de ani, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, intre mai multe persoane a izbucnit un scandal in localitatea Țicau, iar aceasta a fost agresata fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca…