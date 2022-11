Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea marturisește ca a fost invațata de mica sa ajute insa, de curand, a ramas dezamagita. Soția lui Flick a vorbit, la Antena Stars, despre povestea care se ascunde in spatele donațiilor facute de aceasta și de ce a luat decizia sa nu iși mai dea hainele.

- Denisa Filcea se numara printre persoanele publice extrem de active in mediul online. Cu toate acestea, au existat și urmaritori care au criticat atitudinea soției lui Flick. Dupa ce a fost acuzata ca promoveaza produse pe care ea insași nu le folosește, fanii au vrut sa știe ce face vedeta cu hainele…

- Flick și Denisa formeaza un cuplu foarte apreciat din showbiz-ul romanesc, mai ales dupa postarile pline de romantism pe care le publica pe rețelele de socializare. De aceasta data, Denisa Filcea a imprtașit cum o rasfața soțul ei, pe care il apreciaza mult.

- Flick și Denisa Filcea au devenit recent parinți, astfel ca au publicat o mulțime de fotografii cu fiica lor, Eva Maria. Insa, ce au remarcat fanii a fost faptul ca in niciuna dintre fotografii, cei doi nu ii dezvaluie fața fetiței. Intrebat de unul dintre internauți, fostul om de radio a dezvaluit…

- Denisa Filcea, soția lui Flick, a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le povestește internauților, experiența neplacuta pe care a avut-o in drum spre Paris. „Tocmai am ajuns la hotel, a fost un zbor oribil, mi s-a facut rau, pentru ca cei de la companie considera ca este perfect ok ca…

- Denisa Filcea a fost scoasa din minți de o companie aeriana cu care a calatorit pana in Paris, avand un zbor de 3 ore. Soția lui Flick a povestit exact tot ceea ce s-a intamplat. Iata ce a deranjat-o atat de tare pe vedeta!

- Denisa Filcea nu s-a mai putut abține și a izbucnit in plans pe rețelele sociale. Soția lui Flick a povestit prin ce a trecut, dupa ce fotografa din Ucraina, angajata de cei doi soți pentru a face poze la botezul fiicei lor, a spus ca nu a fost platita in totalitate pentru serviciile prestate.

- Denisa Filcea și Flick se bucura din plin de prima vacanța la mare alaturi de fetița lor, micuța Eva Maria, care a venit pe lume in urma cu doar doua luni. Datorita faptului ca se afla la mare, Denisa Filcea a postat și un mesaj emoționant pentru Eva Maria. Iata ce promisiune i-a facut soția lui Flick…