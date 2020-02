Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre primul caz de contaminare intre oameni din Europa, alți pacienți fiind infectați dupa sejururi in China.Autoritațile au anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca pacientul nu a calatorit in China, ci s-a imbolnavit pe teritoriul Germaniei. Germania a confirmat luni primul caz…

- Primul caz de infecție cu coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din landul Bavaria, relateaza Deutsche Welle.Germania este a doua țara europeana, dupa Franța, in care sunt depistate cazuri de infecție cu noul coronavirus. Pacientul diagnosticat cu infecția pulmonara in raionul Starnberg,…

- Vacanța Deliei in Singapore n-a mai fost de vis in ultimele zile, asta pentru ca autoritațile locale au luat masuri drasice impotriva virusului mortal raspandit in China. Astfel, toți turiștii au primit interdicție de a parasi hotelurile, in cauza coronavirusului.

- Alerta dupa ce virusul mortal din China a ajuns in Europa! Doi fracezi sunt infectați cu coronavirus și se știe ca unul dintre ei fusese intr-o excursie in zona de pericol. La doar cateva ore de la revenirea in țara, barbatul s-a prezentat la spital cu febra și tuse.

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…

