Daria Radionova a confirmat desparțirea de barbatul care a cerut-o in casatorie in urma cu scurt timp. Deși pozau in relația perfecta și demonstrau pe rețelele de socializare ca traiesc cea mai frumoasa poveste de dragoste, se pare ca realitatea nu era deloc așa. Iata care este motivul pentru care fosta iubita a lui Alex Bodi și Pooyan Mokhtari au decis sa mearga pe drumuri separate.