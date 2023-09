Motivul pentru care CSM Alexandria nu are drept de promovare în Liga I Sport Motivul pentru care CSM Alexandria nu are drept de promovare in Liga I septembrie 18, 2023 09:21 Inainte de startul sezonului 2023-2024, Federația Romana de Fotbal a decis ca opt dintre cele 20 de echipe ale eșalonului secund nu au drept de promovare. Astfel, formațiile CSM Reșița, CSM Alexandria, CS Comunal Șelimbar, Corvinul Hunedoara, CSA Steaua, CS Tunari, CSM Slatina și CSC Dumbravița nu vor putea urca in Superliga Romaniei in cazul in care, la sfarșitul sezonului, se vor afla pe locuri de promovare. Motivul pentru care unele dintre acestea nu pot promova in Liga I este ca… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

