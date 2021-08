Motivul pentru care Cristina Herea se retrage de la România TV pentru o perioadă. „Emoții mari” Cristina Herea, prezentatoarea in varsta de 35 de ani, va deveni mama pentru prima oara. Aceasta va naște la sfarșitul lunii noiembrie, așa ca s-a vazut nevoita sa ia o pauza din cariera, se retrage pentru moment de la postul de televiziune Romania TV. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, prezentatoarea anunța ca se confrunta cu mici probleme de sanatate și ca perioada urmatoare o va petrece acasa. „…și a venit și ziua aceea, cu emoții mai mari ca atunci cand am auzit pentru prima data in casca ” 3…2…1…EȘTI”.Și asta pentru ca au fost 11 ani fara sa simt nevoia unei pauze mai mari de 10 zile! Insa,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

