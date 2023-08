Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta crimei de la Mangalia devine tot mai complicata. Apare un complice misterios. Adolescenta de nici 18 ani care a recunoscut ca si-a omorat cea mai buna prietena… a fost ajutata de un barbat, spun surse din randul investigatorilor. In toata povestea, taximetristul care a carat cadavrul fara sa…

- Detalii tulburatoare ies la iveala in ceea ce privește motivul teribil al crimei din Mangalia, in care Loredana și-a ucis prietena cea mai buna. Intr-o marturisire șocanta și cutremuratoare, tanara a dezvaluit intregul adevar in fața anchetatorilor.

- Tribunalul Constanța a decis ca Loredana Atanasoaie, tanara care a comis crima din Mangalia, sa fie arestata preventiv. Adolescenta a recunoscut ca și-a ucis prietena și va petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor. Hotararea judecatorilor nu este definitiva și poate fi contestata la Curtea…

- Potrivit detaliilor din ancheta morții Alinei, fata de 18 ani ucisa intr-un mod violent, de prietena și colega sa, in Mangalia, motivul scandalului dintre cele doua tinere ar fi fost iubitul victimei. Sergiu, iubitul Alinei, a povestit, la Antena 3 CNN, ca a fost contactat de Loredana chiar in noaptea…

- Fata de 18 ani care si-a omorat colega de camera si i-a abandonat trupul intr-un parc din Mangalia a fost retinuta pentru 24 de ore si va fi dusa la Tribunalul Constanța cu propunere de arestare preventiva. Ea si-a recunoscut fapta, spunand ca injunghiat-o pe tanara in zona gatului.

- Ce a facut criminala din Mangalia, la scurt timp dupa ce a ucis-o cu bestialitate pe prietena ei cea mai buna, Alina. Unde a mers tanara, imediat dupa teribila fapta care a șocat Romania. Informațiile furnizare de oamenii legii care se ocupa de cercetarea cazului.

- O fata a fost gasita moarta, duminica dimineața, intr-un parc, inghesuita sub o banca, de un barbat care mergea la pescuit. Cadavrul prezenta urme de violența, a transmis ZIUA de CONSTANTA.

- O crima cu adevarat șocanta a avut loc pe litoralul Marii Negre, la Mangalia. Alina, o tanara de doar 18 ani a fost gasita sub o banca avand ”fața desfigurata total” și o ințepatura la gat”.Citește și: Crima la Constanța: o tanara și-a ucis colega! Era satula sa minta pentru ea: iși inșela iubitul…