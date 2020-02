Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile dintre USR si PLUS s-au accentuat ieri la Iasi dupa ce la dezbaterea programata intre candidatii celor doua partide pentru primarie, respectiv Liviu Iolu si Cosette Chichirau, a participat doar primul. Aceasta din urma a motivat absenta pe un grup intern de comunicare al partidului, precizand…

- Cosette Chichirau a scris pe Facebook ca "deciziile luate la Bucuresti, peste capul iesenilor si doar in interes personal si de gasca, sunt motivul pentru care Iasiul nu isi atinge potentialul de capitala". "Decizia PNL, daca este confirmata, este in contradictie totala cu pozitia PNL Iasi…

- Candidatul USR pentru primaria Iasului, deputatul Cosette Chichirau, a criticat miercuri anuntul liberalilor ieseni care au confirmat faptul ca Mihai Chirica (ex PSD) va fi candidatul PNL la alegerile locale. „Vad la Iasi ca PNL si PSD continua politica blaturilor din ultimii 30 de ani”, a adaugat deputatul.

- Fostul jurnalist Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi, in timp ce profesorul Daniel Sandru este candidatul partidului la sefia Consiliului Judetean Iasi, ambii lucrand cu Dacian Ciolos in anul 2016 in guvernul condus de actualul lider PLUS, transmite News.ro.Dupa plecare din presa,…

- Liviu Iolu are 39 de ani si este jurnalist. El a fost purtator de cuvant al Guvernului Romaniei condus de Dacian Ciolos si consilier de stat pe probleme de comunicare la Cancelaria prim-ministrului din 4 martie 2016 pana pe 4 ianuarie 2017. In prezent este membru al PLUS. Iolu s-a nascut la Dorohoi,…