- Mirela Vaida o inlocuiește pe Simona Gherghe pentru o scurta perioada la „Mireasa”, sezonul 20. Antena 1 a anunțat cand va incepe noul sezon al show-ului matrimonial.Reality show-ul matrimonial Mireasa revine luni, 29 iulie, cu cel de-al zecelea sezon si o multime de surprize, la Antena 1. „Mireasa…

- Cel mai așteptat show al verii a inceput astazi, iar prima ediție de la Insula Iubirii a adus și ceva probleme intre Daiana și Rareș. Cei doi s-au certat de cum au ajuns pe insula, și-au aruncat vorbe dure, iar concurenta a inceput sa planga.

- Recent, Cristina și Alexandru au avut parte de o escapada romantica. Cei doi indragostiți s-au bucurat de frumusețile naturale din Delta Dunarii. Concurenta a spus ce așteptari are de la barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- Ediția de astazi de la Mireasa a adus momente dificile pentru Vlad, care urma sa afle daca pleaca acasa. Dupa ce inițial a aflat ca a fost eliminat, mai apoi a fost salvat pentru ca era in topul preferințelor publicului.

- Momente tensionate la Mireasa - Capriciile Iubirii! Alexandru și Cristian Marinescu s-au certat in fața camerelor de filmat! Nu au mai ținut cont de faptul ca sunt filmați și au spus tot ce i-a deranjat unul la celalalt! Nu s-au abținut nici de la replici foarte dure!

- Dupa mai bine de un an de probleme juridice și ironii din partea diverșilor jucatori și comentatori straini, Simona Halep a revenit in forța pe teren, in aplauzele fanilor. Moment extrem de emoționant cu Simona Halep Sambata, 15 iunie 2024, la Cluj-Napoca s-a ținut un meci demonstrativ de tenis care…

- Alexandru, iubitul Cristinei, a fost eliminat din competiția Mireasa in gala de pe data de 10 mai 2024. De atunci, cei doi indragostiți nu s-au mai intalnit, numai Alexandru a fost cel care a putut sa iși urmareasca zilnic, iubita ramasa in competiție, pe micul ecran.

Incurcate sunt caile Domnului atunci cand vine vorba despre iubire. Iar un tanar abia casatorit a aflat pe pielea lui ca aceasta zicala iți poate da viața peste cap fix cand te aștepți mai puțin.