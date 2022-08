Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu este departe de a fi incheiat. Cei doi sunt la cuțite de ceva vreme și se cearta pe rețelele de socializare. In urma cu doar cateva minute, Gabi Badalau a povestit un alt incident din el și fosta lui partenera de viața, Claudia Patrașcanu. Despre ce…

- Smiley a implinit astazi varsta de 39 de ani, iar frumoasa lui soție, Gina Pistol, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu a putut sa fie alaturi de soțul ei deoarece in aceasta perioada este prins cu filmari, insa se vor gandi sa recupereze și sa se bucure de momente frumoase impreuna.

- De aproximativ 3 ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se intalnesc la tribunal pentru divorț, insa procesul pare departe de a se incheia. Artista a marturisit ca nu mai are de gand sa se recasatoreasca. In timp ce Gabi Badalau și-a refacut viața dupa desparțire, Claudia Patrașcanu este in continuare…

- Sufletul lumii, de Camelia Cavadia, Editura TREI Nimic nu invelește mai bine un corp și sufletul lui decat cuvintele, iar aceasta calda acoperire nu ascunde, ci face in așa fel Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Patura calda a poveștii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Claudia Patrașcanu a venit cu o noua ințepatura pentru Gabi Badalau și familia sa, astfel ca la scurt timp dupa ce a dat de ințeles tuturor ca ei doi s-ar fi desparțit din cauza parinților lui, fiul de milionar a venit cu prima reacție. Iata ce spune actualul iubit al Biancai Dragușanu despre declarațiile…

- Chiar daca Bianca Dragușanu se afișeaza pe Instagram prin țari straine, de fapt vedeta a fost seara trecuta in țara, iar ea impreuna cu Gabi Badalau au onorat invitația la nunta fiului lui Nuțu Camataru. Cei doi au mers la evenimentul mult așteptat al anului.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au desparțit de trei ani și tot de atunci dureaza și procesul de divorț. Cei doi se intalnesc din nou la tribunal joi, 23 iunie. In anul 2019, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se desparțeau, insa procesul de divorț nu a fost finalizat nici in ziua de astazi. Artista…