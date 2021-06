Motivul pentru care Cătălin Măruță a lipsit din emisiunea sa de la Pro TV. „Momente de neratat” Catalin Maruța a lipsit de la emisiune, astazi, 17 iunie. Moderatorul nu a putut fi prezent in platoul de la Pro TV deoarece a participat la serbarea de final de an de la gradinița a fiicei lui, Eva.Catalin Maruța a dezvaluit intr-o postare pe rețelele de socializare ca acesta e un moment important in viața fetiței sale, Eva, de la care nu a vrut sa lipseasca. Astfel, Catalin Maruța nu a fost prezent astazi in platoul emisiunii sale de la Pro TV, de la ora 15.00.Eva Maruța, care are peste 150.000 de urmaritori pe Youtube, urmeaza sa inceapa din toamna școala.„Intr-o viața, cu toții avem momente… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

