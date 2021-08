Motivul pentru care Booking.com a fost amendată cu 175 de milioane de dolari în Rusia Autoritatile ruse au amendat joi platforma de rezervari de spatii de cazare online Booking.com, pentru abuz de pozitie dominanta pe piata, transmite DPA, preluata de Agerpres.

Compania cu sediul în Olanda trebuie sa plateasca o amenda de 13 miliarde de ruble (175 milioane de dolari), a anuntat Autoritatea antimonopol de la Moscova. Institutia acuza Booking.com ca a interzis hotelurilor si pensiunilor din Rusia sa-si ofere serviciile la preturi mai scazute pe alte platforme. Astfel de masuri restrictioneaza concurenta si afecteaza interesele hotelierilor, sustin autoritatile ruse.

În…

Sursa articol: hotnews.ro

