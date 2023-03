Motivul pentru care Bono, solistul trupei U2, și-a ascuns dragostea pentru Abba Bono spune ca se simțea presat sa para "macho" și și-a ascuns dragostea pentru Abba. Solistul U2 iși amintește ca a crescut cu muzica grupului pop suedez in Dublinul anilor 1970. Presiunea sa para „macho” l-a determinat pe tanarul Bono sa iși ascunda dragostea pentru Abba, a declarat cantarețul U2. El a spus ca nu a avut curajul sa recunoasca faptul ca ii placea grupul pop suedez intr-o perioada in care contemporanii sai ascultau punk, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

