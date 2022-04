Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu, nevoita sa renunțe la vacanța din Dubai. Ce s-a intamplat cu vedeta și cu fiica sa, a explicat in exclusivitate pentru Impact.ro. Fosta asistenta tv iși planuise sa-și duca mama și fiica pentru prima oara, in vacanța, in Dubai. Decizia vine, dupa ce a decis sa incheie relația cu Gabi…

- Faptul ca Bianca Dragușanu a plecat singura in Dubai a dat naștere la o serie de speculații. Majoritatea sunt cu privire la faptul ca aceasta s-a desparțit de partenerul sau, Gabi Badalau. Vedeta ar fi plecat din țara, pentru a se distra. In realitate insa, aceasta a petrecut in Dubai, la ziua unei…

- Bianca Dragușanu se bucura din nou de o vacanța exclusivista in Dubai, insa asta nu inseamna ca și-a lasat "problemele" pe meleagurile romanești. Aflata la ziua de naștere a unei prietene, vedeta continua sa transmita mesaje controversate pe Instagram, prin care, cu siguranța, face referire la o persoana…

- Bianca Dragușanu a destainuit pentru impact.ro motivul pentru care iși vinde hainele, multe dintre acestea nepurtate, cu etichete pe ele. Vedeta ne-a mai spus ca nu-i place sa poarte ce are toata lumea și ca-n ultimii ani și-a schimbat stilul vestimentar. Bianca Dragușanu și-a pus la vanzare hainele…

- Viața pe care o duce de cațiva ani Ramona Gabor pare a fi una de basm. Sora mai mica a Monicai Gabor este stabilita in Dubai și are o afacere care pare sa-i aduca venituri suficient de mari incat sa-și permita tot ce-și dorește, inclusiv o vacanța in Franța, chiar intr-o provincie cunoscuta pentru vinuri…

- Ilinca Vandici, Andrei Neacșu și fiul lor au plecat intr-o vacanța de vis in Dubai, insa la intoarcerea din vacanța, prezentatoarea de televiziune a avut parte de o surpriza neplacuta. Vedeta a ramas fara cele mai importante bijuterii, dupa ce i-au fost furate din bagaj.„Mi-au furat inelele. Imi vine…

- Andreea Balan s-a bucurat de foarte multe vacanțe in ultima perioada. Vedeta a petrecut pe lux și opulența in Dubai alaturi de fetițele ei, insa de aceasta data cantareața a plecat in compania prietenilor la schi, in Austria. Iata imagini de colecție cu artista!