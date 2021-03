Stiri pe aceeasi tema

- In mai puțin de 24 de ore, peste 5.740 de persoane s-au programat pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania AstraZeneca, conform Comitetului Național de Coordonare a Campaniei de Vaccinare (CNCAV). „In mai puțin de 24 de ore, peste 5740 de persoane s-au programat pentru imunizarea cu vaccinul…

- Autoritațile romane organizeaza vineri, de la ora 15.00, o sesiune de intrebari și raspunsuri online, pe pagina de Facebook RoVaccinare, despre imunizarea cu serul de la AstraZeneca. Se intampla dupa ce ieri Comitetul de Vaccinare a retras temporar un lot care a fost suspendat și in Italia. O parte…

- Peste 32.140 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 22.934 au fost imunizate cu Pfizer și 9.215 cu AstraZeneca, a anunțat Comitetul National pentru Coordonarea Vaccinarii anti-COVID. In total, de la debutul campaniei de vaccinare, 946.781 de persoane au…

- Premierul Boiko Borisov a hotarat vineri ca centrele de vaccinare sa fie deschise pentru toata lumea si sa ofere serul anti-COVID oricui doreste. Masura a fost luata dupa ce o buna parte din populație nu voia sa se vaccineze. Surprinzator, dupa ce s-a renunțat la strategia de vaccinare in etape, numarul…

- Romania a inceput, in ultimele zile, sa foloseasca tot mai multe doze de la AstraZeneca, iar reacțiile adverse au crescut exponențial, depașind 200 pe zi. Cele mai multe reacții adverse, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 sunt la vaccinul…

- Azi, 15 februarie, incepe in Romania vaccinarea cu serul AstraZeneca. 9.300 de persoane vor primi chiar azi prima doza de vaccin. Pana acum au fost programate pentru imunizarea cu acest ser peste 142.000 de persoane, printre care și mulți profesori. Autoritațile din Romania au stabilit ca rapelul se…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de AstraZeneca incepe luni, in Romania, la persoane cu varsta intre 18 si 55 de ani. Peste 142.000 de oameni s-au programat deja pentru a fi imunizate cu acest vaccin, in cele 180 de cabinete de vaccinare deschise special in acest scop. Intervalul recomandat…

- Autoritațile anunța ca vor inființa 180 de noi cabinete pentru vaccinarea anti-Covid cu serul de la AstraZeneca, programata sa inceapa din 15 februarie. In județul Bacau vor fi inființate 5 noi centre de vaccinare, pe langa cele 17 existente. De... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.