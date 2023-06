Stiri pe aceeasi tema

- A vrut sa puna la incercare un truc ciudat de care aflase din mediul online, iar rezultatele au fost neașteptate. Afla, din randurile de mai jos, de ce ar trebui sa pui suc in mașina de spalat vase. De ce ar trebui sa pui suc in mașina de spalat vase Este un aparat pe care […] The post A pus suc in…

- Exista o mulțime de sugestii despre cum poți preveni apariția mirosurile neplacute in baia ta, fie ca vorbim despre remediile naturale sau soluțiile cumparate din comerț. Acest truc genial al internauților a devenit viral pe rețelele sociale. Trebuie sa faci asta ori de cate ori schimbi rola de hartie…

- Cu toții ne dorim sa ducem o viața confortabila și pentru asta avem nevoie de venituri financiare. Știai ca feng shuiul are foarte mult de-a face cu bogația cuiva? Da, feng shui-ul potrivit te poate ajuta sa atragi energiile pozitive, bogația și norocul. Trucul pe care ii faci in cinci minute și care…

- Hartia igienica este unul dintre produsele de baza care nu ar trebui sa lipseasca din nicio toaleta. Are un scop foarte bine definit. Mulți nu știu ca intrebuințarile sale nu se rezuma doar la atat. Playtech Știri iți explica de ce pun gospodinele hartie igienica in cosul de gunoi. Iata la ce poți folosi…

- Bicarbonatul de sodiu este un produs de baza comun, de zi cu zi, care se gasește in majoritatea bucatariilor. Dar acesta a depașit de mult timp granițele gatitului, capatand numeroase alte intrebuințari. Așadar, bicarbonatul de sodiu este extrem de eficient și la curațenie, dezodorizare, in igiena personala,…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, cu privire la responsabilitatea acestuia in crime de razboi comise in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie 2022. Rusia a reacționat ferm la aflarea acestei știri. De asemenea, Dmitri…

- Pe langa faptul ca sunt ajutorul nostru de nadejde in bucatarie, prosoaple de hartie sunt mai versatile decat ai putea crede, susțin internauții. Fie ca ștergi suprafețele din casa, absorbi excesul de ulei de pe preparatele culinare sau formezi șervețele, iata cateva trucuri geniale pe care le poți…

- Indiferent de cat de bine ar fi curațat, exista situații in care frigiderul emana mirosuri neplacute. Dar, pentru a scapa de aceasta problema exista un artificiu care se afla la indemana oricui.