Stiri pe aceeasi tema

- Simțul aventurii, increderea in sine, puterea, dar și misterul și „profunzimea” sunt cateva dintre caracteristicile pe care unii nativi și le doresc de la partenerii lor, in funcție de nevoile pe care le au. Peștii sunt cei care au nevoie de adevarate „ancore” in aceasta lume.

- Spontaneitatea sau, dimpotriva, lipsa dorinței de a incerca experiențe noi ori lipsa de rabdare in timpul preludiului sunt cateva dintre lucrurile pe care barbații le detesta, in funcție de zodiile in care sunt nascuți. Taurii se numara printre nativii care pot fi dezamagiți cel mai repede.

- Nativii fiecarei zodii se tem in mod deosebit de cate ceva, in funcție de principalele caracteristici ale lor. Daca gemenilor, care sunt extrem de sociabili, le este frica de izolare, altor zodii le dau fiori, intre altee, instabilitatea, lipsa de intimitate ori de fairplay sau eșecul.

- Berbec Conform astrologilor, femeia Berbec este caracterizata de dorinta de a avea mereu dreptate, cu orice pret. De aceea, de cele mai multe ori, e rea de gura si nu ii pasa ca poate rani persoanele din jur atunci cand arunca sageti. Citeste si HOROSCOP MIHAI VOROPHIEVICI 18-24 IUNIE:…

- BerbecNativa Berbec este dominatoare si foarte increzatoare in fortele proprii. Ea atrage numai persoane rationale, care nu sunt atat de impulsive, dar care stiu sa iubeasca si cu sufletul.

- Horoscop. Berbec: Sunt puțini intorși cu coarnele in alta zona, dar au fertilitate și belșug. Peste puțin timp, visele lor se implinesc. Horoscop. Taur: Sunt puși pe certuri, mici batalii. Daca sunt calmi și nu dau amploare discuțiilor respective, totul se rezolva. Horoscop. Gemeni:…