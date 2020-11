Stiri pe aceeasi tema

- Cazul crimei macabre de la Ghimpați, județul Giurgiu, capata noi proporții, dupa ce noi detalii au ieșit la iveala despre Sabina, tanara ucisa și arsa pe marginea unui drum național. Acum, dupa ce identitatea ei a fost aflata, copilul de opt ani pe care il avea a fost ridicat de catre Protecția Copilului…

- Noi detalii apar in cazul tinerei ucise și arse intr-un geamantan, pe marginea unui drum din Giurgiu. In urma cu mai multe zile, familia fetei a declarat ca nu o daduse disparuta pe Sabina, insa polițiștii din Pantelimon au demonstrat contrariul.

- Sabina, fata ucisa și arsa pe marginea unui drum din Giurgiu, ar fi avut o legatura neștiuta cu celebra jurnalista Mara Banica. Cele doua apar intr-o fotografie impreuna, dar oare care este povestea din spatele imaginii?

- Dupa cazul monstrului din Caracal, o alta crima urmata de incinerarea cadavrului șocheaza Romania! O femeie a fost ucis, iar apoi incendiata, pe un drum din Giurgiu. Dupa cateva zile de la descoperirea macabrului incident, polițiștii au aflat și cine este femeia, dar au și un cerc de suspecți.Potrivit…

- In urma cu un an, o crima oribila din București, a șocat intreaga țara. Fiica unui milionar a fost ucisa, cu sange rece, de catre un prieten al iubitului sau. Ancheta continua și in ziua de astazi, ieșind la iveala lucruri nebanuite. Manuela avea 30 de ani și tot ce iși putea dori. Nu și-a imaginat…

