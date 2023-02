Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de ordin al ministrului Educatiei privind structura anului scolar 2023-2024 a fost avizat marți, 14 februarie. Ligia Deca a explicat motivul pentru care elevii nu vor avea vacanța de Paște anul viitor. Cum arata calendarul noului ciclu școlar. Motivul pentru care elevii nu vor avea vacanța…

- Deși a venit mai tarziu in concurs, Kamara și-a caștigat, rapid, reputația unuia dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor Romania 2023. Jumatatea exotica a trupei Alb și Negru a intrat in mai multe conflicte cu cei din tabara Razboinicilor. Fosta lui soție explica motivul pentru care artistul…

- Fara indoiala, Andreea Marin este una dintre cele mai distinse, elegante și apreciate vedete de televiziune din Romania. Fosta soție a lui Ștefan Banica pare sa fi intinerit la aproape 50 de ani, fara sa apeleze la bisturiu sau orice alt tip de intervenții estetice. Care este secretul frumuseții divei.…

- Și tu obișnuiești sa bei berea din halba? In articolul de astazi iți vom explica de ce ar trebui sa bei berea in pahare de vin, de fapt. Motivul este unul surprinzator. Specialiștii arata ca s-ar putea sa ai partea de cea mai frumoasa experiența a bautului de bere, daca procedezi astfel. Care este cel…

- Lisa Marie Presley, fosta soție a lui Michael Jackson, a murit in dimineața zilei de 13 ianuarie 2023. Fiica ei, Priscilla, a fost cea care a facut anunțul trist. Se pare ca aceasta a suferit un stop cardio respirator, la varsta de 54 de ani. Motivul uluitor pentru care Lisa Marie Presley nu l-a vazut…

- Ți s-a spus vreodata ca vorbești in timpul somnului, scoțand anumite sunete aproape imposibil de descifrat? Ei bine, acest lucru poate fi cauzat de un factor genetic și apare mai des la barbați decat la femei. Ce spun cercetatorii cu privire la aceasta situație. Motivul pentru care vorbim, de fapt,…

- Informația momentului in contextul razboiului ruso-ucrainean. Vladimir Putin va merge in Ucraina. Nimeni nu se aștepta la o astfel de veste in ceea ce-l privește pe președintele Rusiei. Care este motivul vizitei liderului de stat. Ce a anunțat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov, in urma…

- Atunci cand vrei sa redecorezi casa și te-ai plictisit sa pastrezi aceleași obiecte de mobilier pentru mai mulți ani, internauții iți dezvaluie cateve trucuri geniale care te ajuta sa ai parte de cea mai frumoasa priveliște in intimitatea propriului camin. De ce este indicat sa muți des mobila prin…