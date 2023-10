Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta TV Irina Fodor a așteptat cu sufletul la gura momentul revenirii in Romania din America de Sud. Prezentatoarea reality-show-ului America Express, difuzat pe micile ecrane de Antena 1, a vorbit deschis despre provocarile cu care s-a confruntat in zonele cele mai periculoase. „Sunt multe de spus”.…

- Meghan Markle și Prințul Harry sunt unele dintre cele mai cunoscute personaje ale momentului. Cei doi soți sunt in atenția publicului, mai ales in ceea ce privește mariajul lor, care este analizat atent. Un detaliu interesant a provocat controverse: lipsa inelului de logodna de pe degetul Ducesei. Adevarul…

- Andreea Marin este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune și s-a reorientat profesional chiar din timpul facultații, alegand sa se dedice jurnalimului in locul informaticii. Vedeta iși susține fiica, pe Violeta, in alegerea facuta, respectiv sa studieze Dreptul la o facultate in strainatate.…

- Oana Ionița traiește cea mai grea perioada a vieții sale. Fosta bebelușa a trecut printr-un divorț dureros și o desparțire foarte grea de fiul ei, care acum locuiește cu tatal. Care este cea mai mare durere a vedetei și cu ce drama se lupta de ceva timp. Oana Ionița traiește o mare drama Oana Ionița…

- CRBL a dezvaluit cum stau lucrurile intre el și soția sa, Elena. Artistul a vrut sa se afle de la el cum stau lucrurile intre ei, dupa 15 ani de mariaj. Vedeta nu s-a ascuns și a spus lucrurilor pe nume, dezvaluind care este situația la el in casa. CRBL, adevarul despre casnicia lui CRBL […] The post…

- Andreea Marin rupe tacerea. Vedeta a vorbit despre relația pe care o are fiica ei cu Ștefan Banica Jr. Cum se ințelege, de fapt, Violeta cu tatal ei și ce reacție a avut artistul cand a aflat ca tanara va pleca la studii peste hotare. Ce facultate va urma și cum a primit indragitul cantareț […] The…

- Recent, una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania și-a facut apariția la un eveniment monden intr-un mod total neașteptat. Ori de cate ori iși onoreaza invitațiile la evenimente, prezența Andreei Perju iese in evidența. De aceata data, a reușit sa atraga atenția tuturor, chiar daca a venit complet…

- Oana Roman reacționeaza in cazul azilelor groazei. Vedeta a declarat ca, in momentul in care a ales un camin pentru mama sa a luat in calcul mai multe variante. Totodata, fiica fostului premier al țarii e de parere ca, batranii puteau fi salvați in urma cu mai mult timp. Oana Roman, despre scandalul…