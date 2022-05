Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica a anunțat ca este in cautarea unei bone pentru copii. Artista a spus ce criterii trebuie sa indeplineasca femeia care se va alatura familiei lor. Este mereu aproape de familia ei, insa programul incarcat din ultima perioada și-a spus cuvantul. Andreea Banica a anunțat ca are nevoie de…

- Vladuța Lupau a vorbit cu fanii despre sarcina. Aceasta a facut anunțul mai tarziu decat s-ar fi așteptat fanii, dar cu toate astea cei care o iubesc au ințeles de ce a luat aceasta decizie. Vedeta a facut acum cateva dezvaluiri despre cum se simte in aceasta perioada fantastica pe care o traiește.…

- Britney Spears este din nou insarcinata. 13 ani nu a putut avea copii, cat era sub tutela tatalui! Britney Spears este mai fericita ca niciodata. A scapat dupa 13 de sub tutela tatalui ei. Este o femeie libera care iubește și este iubita. Acum, are inca un motiv real de bucurie. Britney Spears este…

- Oana Roman și Marius Elisei au decis sa nu mai apara atat de des pe rețelele de socializare, așa cum o faceau candva. Fanii au sesizat acest lucru imediat și au intrebat-o pe vedeta care e motivul. Iata ce a raspuns Oana Roman.

- Fanii lui Neti Sandu s-au ingrijorat dupa ce prezentatoarea horoscopului de la Pro TV nu a mai aparut pe post, in direct, cateva zile. In mediul online, pe Instagram, vedeta a explicat care e motivul absenței sale. Cea mai cunoscuta realizatoare a rubricii Horoscop și-a inceput cariera in urma cu 28…

- Mirela Vaida a dezvaluit printr-o postare pe rețelele de socializare ca fiica ei a implinit 7 ani. Atat a trecut de cand a devenit mama pentru prima oara. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1 sarbatorește astazi. Mirela Vaida e mama a trei copii, insa fetița e azi in centrul atenției,…

- Este insarcinata?! Aceasta este intrebarea care sta pe buzele tuturor fanilor cuplului Mario Fresh - Alexia Eram. Motivul este unul foarte simplu: in imaginile din vacanța, parca se vede o burtica suspecta, insa niciunul dintre ei nu a oferit deocamdata declarații in acest sens.

- Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea, au fost nașii de cununie ai lui Alex Velea și Ana, fosta lui soție. Dupa divorțul artistului, relația cu nașii s-a rupt. Artista a vorbit despre neințelegerile care au existat cu finul ei.Dupa divorțul care a avut loc in 2013, Andreea Banica nu mai ține legatura…