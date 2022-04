Andra Voloș s-a mutat in urma cu cateva saptamani in Italia, astfel ca a parasit meleagurile romanești, insa fara a spune care este, de fapt, motivul. Ei bine, recent, fosta iubita a lui Bpgdan Mocanu a dezvaluit ce a determinat-o sa ia aceasta decizie in final! Iata despre ce a fost vorba!