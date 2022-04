Stiri pe aceeasi tema

- Impresara i-a povestit lui Damian Draghici in podcast-ul acestuia cum vrea sa fie urmatorul barbat din viața ei, a dezvaluit cum este ea cand se indragostește și singura chestie de care se mai sperie la 49 de ani. A precizat și cum raspunde atunci cand este ponegrita de dușmani Ultimele luni i-a propulsat…

- Anamaria Prodan este invitata in podcastul lui Damian Draghici, disponibil și pe VOYO, acolo unde a facut declarații despre viața ei personala, in special despre separarea de Laurențiu Reghecampf. A reușit sa se impuna intr-o lume a barbaților, este o luptatoare și nu tolereaza nedreptațile, mereu directa…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se intalnesc astazi la judecatoria Buftea pentru a doua infațișare in procesul de divorț. Spune ea ca ii va avea alaturi pe toți copiii și ca procesul cu antrenorul nu se va sfarși curand, ea crede ca e unul de durata. Cu scurt timp inainte de a se vedea fața…

- Anamaria Prodan marturisește ca in toți acești ani a incercat sa-și protejeze familia și sa-i țina pe cei dragi departe de barfe și rautați, insa spune ca Laurențiu Reghecampf niciodata nu a incetat sa ”țina cu casa”. Vedeta a marturisit ca acesta investea bani in femeile cu care era in afara mariajului.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi trebuit sa se intalneasca astazi la tribunal, in primul termen al procesului de divorț, insa acest lucru nu s-a mai intamplat. Impresara a anunțat care a fost motivul pentru care a lipsit. Vedeta a marturisit pe pagina sa de Instagram ca era pregatita…

- Anamaria Prodan are in plan sa scoata o carte despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Impresara a marturisit ca va pune acolo toate dovezile pe care le are despre antrenorul de la Universitatea Craiova. Vedeta a aflat din presa ca soțul ei a depus actele de divorț, deși știa ca acesta are o relație…

- Tensiunile dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu par sa se mai termine. Dupa ce a facut dezvaluiri cutremuratoare despre amanta soțului ei, pe rețelele sociale, celebra impresara de fotbal revien in centrul atenției dupa ce i-a transmis un mesaj lui Luca, fiul lui Laurențiu Reghecampf. Ce…