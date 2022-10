Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Neamțu face o dezvaluire uluitoare despre Monica Macovei, fost ministru al Justiției și fost europarlametar. Macovei a fost surprinsa pe aeroportul La Guardia din New York in timp ce se ducea la o intalnire cu George Soros. Dincolo de dezvaluire, important este momentul și motivul: martie…

- Omar Arnaout traiește o frumoasa poveste de dragoste cu iubita lui, Miruna, iar cei doi au planuri mari de viitor. Artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care nu iși dorește sa aiba mai multe neveste, deși religia ii permite. Iata detalii din relația cu partenera lui de…

- Zi speciala pentru Roxana Vașniuc și soțul ei. Cei doi au spus astazi marele "DA", insa frumoasa blondina a avut un raspuns mai intarziat, motiv pentru care soțul ei a avut emoții in fața ofițerului de Stare Civila. Roxana Vașniuc a marturisit in exclusivitate la Antena Stars pentru care mama ei nu…

- Karmen Minune se poate declara o femeie implinita, mai ales dupa ce fiica ei a venit pe lume. Uite, ca timpul trece repede și artista a ajuns in stadiul in care iși insoțește micuța in prima ei zi de gradinița. Emoțiile s-au aratat și la superba mamica, insa aceasta are un motiv in plus pentru care…

- Dupa divorțul de Herve Camilleri, Rona Hartner recunoaște ca e curtata de mulți barbați, insa nu s-a mai implica intr-o noua relație. Intr-un interviu la Antena Stars, vedeta a dezvaluit ca a fost curtata chiar și de un tanar de 24 de ani, dar i-a spus nu, spune ca fac parte din lumi diferite. „Am barbați…

- Școala tampon ar fi putut rezolva problema elevillor nevoiți sa invețe in schimbul doi sau chiar trei, la Brașov. Primarul a propus inchirierea unei cladiri in acest sens, dar aleșii locali s-au opus

- Mira este una dintre artistele momentului in Romania și se bucura de un adevarat succes. Aceasta este mereu in prinsa in concerte și acest lucru poate fi in defavoarea ei. Recent, artista a ajuns de urgența la spital, unde a avut nevoie de intervenția medicilor.

- Smiley a implinit astazi varsta de 39 de ani, iar frumoasa lui soție, Gina Pistol, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu a putut sa fie alaturi de soțul ei deoarece in aceasta perioada este prins cu filmari, insa se vor gandi sa recupereze și sa se bucure de momente frumoase impreuna.